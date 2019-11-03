Hayvanseverler tarafından Antalya ve Muğla sahillerinde yaralı halde bulundular. Tedavi ve rehabilitasyonları aylar sürdü. Deniz kaplumbağaları sağlığına kavuştu.

Carettalar, üreme alanları olan Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu plajından denize bırakıldı.

Devasa boyuttaki deniz kaplumbağalarının aylar sonra denizle buluşmasını, turistler meraklı gözlerle izledi.

Denize bırakılan carettalara Metehan, Jüpiter ve İpek Öykü isimleri verildi.

Kaynak: TRT Haber