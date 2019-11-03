Mersin'de yaşayan doğuştan kalp hastası 13 yaşındaki Selim Çelebi Çimen, yaşadığı zorluklara rağmen ilgi duyduğu bilim ve edebiyattaki çabasıyla örnek oluyor.

Akdeniz ilçesinde yaşayan Şehnaz ve Hasan Basri Çimen'in oğlu Selim Çelebi, kalp kasında kalınlaşma, mitral kapak yetmezliği, kalp atış hızının aniden yükselmesi ve yavaşlaması gibi rahatsızlıklarla dünyaya geldi.

Tedavi sürecinde uzun süre sıkıntılar yaşayan Çimen, bir dizi tedavi ve operasyona rağmen sağlığına kavuşamadı.

[Fotoğraf: AA]

Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle kendini yoracak oyunlardan uzak duran fakat çok sevdiği bilim ve edebiyat alanlarındaki yarışmalara katılmaktan büyük keyif alan Selim Çimen, TÜBİTAK, Teknofest İstanbul ve Mersin Üniversitesinin düzenlediği robotik kodlama yarışmalarından arkadaşlarıyla çeşitli dereceler elde etti.

Tarih ve bilime ilgisini öyküler yazarak sürdüren Çimen, bir çocuk dergisinin düzenlendiği yarışmada il birincisi oldu.

Hastalığına rağmen hem derslerinde başarılı olan hem de katıldığı yarışmalarda dereceler elde eden Selim Çelebi, ilgi duyduğu edebiyat ve bilim alanında kariyer hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Kalbimin iyileşmesini istiyorum"

Ortaokul son sınıf öğrencisi Selim Çelebi Çimen, kalp hastalığından dolayı sıkıntılı günler geçirdiğini ancak pes etmediğini söyledi.

Hayallerinin olduğunu anlatan Çimen, şöyle devam etti:

"Ailem, ülkeme faydalı olabilmem için çok büyük emek veriyor. Ülkem için kalbim el verdiği sürece daha yararlı bir insan olmaya çalışacağıma söz veriyorum. Doktorumun desteğini gördüm ve acılarımı dindirmek için çok uğraştı. Kardiyoloji doktoru olmak istiyorum. Hem kendi hastalığıma hem de benim gibi olan arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Gerek tıp gerekse de bilim alanın büyük buluşlar yapıp insanlara yardımcı olacağım. Kalbimin iyileşmesini istiyorum. Çok zorlandığım oluyor, bazen enerjimin bittiğini hissediyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Birincilik beni oldukça motive etti"

Sosyal aktivitelere katılarak kendini motive ettiğini dile getiren Çimen, "Ameliyat olduğum sırada annem bir öykü yarışmasından bahsetti. Konunun uzay içerikli olmasından dolayı ben de katılmak istedim. Bilge Çocuk Dergisi'nin haziranda düzenlendiği 'Mars'ta Hayat' konulu yarışmaya 'Dünyalı İstilası' öykümle katıldım. Mersin birincisi oldum. Bu birincilik beni oldukça motive etti ve çok mutlu oldum" diye konuştu.

Çimen, benzer hastalığı bulunan yaşıtlarının da kendilerini bırakmamaları gerektiğini belirterek, her zaman bir umudun olduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

"Geceleri kalkıp 'Nefes alıyor mu?' diye bakıyordum"

Anne Şehnaz Çimen ise, oğlunun hastalığını öğrendikten sonra geçen sürede birçok sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Bu sıkıntılara rağmen Selim'in yaşama mücadelesinin örnek teşkil ettiğini vurgulayan anne Çimen, şunları söyledi:

"Geceleri kalkıp 'Nefes alıyor mu?' diye bakıyordum. Uzun zaman bu şekilde geçti. Hastalığına rağmen yarışmalara ve sosyal aktivitelere katılmaktan vazgeçmedi. Bilim ve öykü yarışmalarına katıldı. Dereceler elde etti. Hayattan kopmadı. Hayallerinin yarım kalmaması bizim en çok istediğimiz şey. O bir çocuk hayali koşmak, oynamak ve derslerine devam edebilmek. Yarışmalara katılmayı ısrarla devam etmek istiyor."

Baba Hasan Basri Çimen de sağlık ve psikolojik olarak ciddi sorunlar yaşayan oğlunun hayata bakış açısına ve mücadelesine hayran olduğunu dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Durumu iyiye gidiyor"

Selim Çelebi'nin doktoru Prof. Dr. Alpay Çeliker ise, Selim Çelebi'nin en son kalp kasından ameliyat edildiğini söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Çeliker, "Ameliyat sonrasında durumu iyiye gidiyor. Kontrol ediyoruz. Gündelik yaşamına devam edebilecek seviyede şu anda fakat ağır sporlardan uzak durmasını istiyoruz. Şu aşamada nakil söz konusu değil fakat ilerleyen süreç bizleri daha iyi aydınlatacaktır. Kullandığı ilaçlar fayda sağlamaz ve durumu kötüye giderse nakil gerekebilir" değerlendirmesini yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA