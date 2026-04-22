Gündem
TRT Haber 22.04.2026 14:47

AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan doğum izni açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin, "Geçici maddede yapacağımız düzenlemeyle birlikte kanunun meclise geldiği tarih olan 1 Nisan itibari ile 24 haftasını doldurmamış tüm annelerimiz bu haktan faydalanabilecek. Talepleri doğrultusunda sekiz haftalık süre doğum izinlerine eklenecek" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta,  doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Usta, "Muhalefetin engellemeleri sebebi ile yasalaşması geciken 'Sosyal Hizmetler Kanunu'nda ki analık izni hakkını kullanmak için bekleyen binlerce anneye müjdemiz olsun" paylaşımını yaptı.

Geçici maddede yapılan düzenlemeyle birlikte kanunun meclise geldiği tarih olan 1 Nisan itibari ile 24 haftasını doldurmamış tüm annelerin bu haktan faydalanabileceğini açıklayan Usta, talepleri doğrultusunda sekiz haftalık sürenin doğum izinlerine ekleneceğini belirtti.

Doğum izni 24 haftaya çıkarılıyor

Kanun teklifinin en dikkat çeken maddelerinden biri, kadın çalışanların doğum izni sürelerinde yapılan artış oldu. Düzenleme ile; Halen toplam 16 hafta olan doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılacak. Çoğul gebelik halinde bu süre 26 hafta olarak uygulanacak.

Mevcut durumda doğum izninde olan ve henüz 24 haftalık süresini doldurmamış kadınlar da düzenlemeden yararlanabilecek. Bu durumdaki annelere talepleri halinde 8 hafta ilave izin verilecek.

Doğum sonrası ücretli izinlerin bitiminden itibaren kadın işçilere isteğe bağlı olarak ücretsiz izin hakkı tanınacak.

