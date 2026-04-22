Gündem
AA 22.04.2026 13:45

Bakan Uraloğlu: Türkiye'de jet yakıtı problemi yok

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye jet yakıtı ithalatçısı bir ülke değil, tersine ihracatçı bir ülke. Şu anda Türkiye'de net olarak bir jet yakıtı problemi yoktur" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İSO Meclis Toplantısı'nın ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Uraloğlu, ABD-İsrail ve İran Savaşı'nda ateşkesin süresinin uzatıldığını belirterek, "İlk anda bizim İran'da kalan bir uçağımız vardı. Dün itibarıyla onu getirdik. Pegasus'un uçağıydı. Türk Hava Yolları'nın uçağını da inşallah bugün belki yarın getireceğiz. Tabii halen hava sahası kapalı olan ülkeler var. Bu ülkelere biz şu anda bir uçuş planlamıyoruz. Nereler var, Suriye'nin güneyi, İsrail zaten bizim bir uçuşumuz yoktu, İran, Irak, Kuveyt, buralara hava sahaları kapalı olduğu için uçuş planlamıyorduk. Biz esasında gerekli tespitleri yaparak inisiyatifi birazcık da hava yolu operatörlerimize bırakıyoruz. Şu an itibarıyla ana taşıyıcılarımız olan Türk Hava Yolları ve Pegasus mayıs ayı sonuna kadar bu uçuşları iptal etmiş durumdalar ama şu ateşkes sürecinin netleşmesi durumunda bunun hemen gözden geçirilmesi söz konusu olacak." diye konuştu.

"İçinde 200-300 kişi olan uçağın risk almıyor olması lazım"

İran'ın Türkiye'ye uçma talebinin olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Biz bunu değerlendiriyoruz. Belki ilk etapta böyle bir imkan olabilir. Sonrasında da gelişmelere göre biz karar vereceğiz. Yani içinde 200-300 kişi olan uçağın risk almıyor olması lazım. Birinci derecedeki hassasiyetimiz bu." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, jet yakıtı ithalatçısı bir ülke değil"

"Jet yakıtlarında durum nedir? Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, 'Avrupa'nın 6-7 haftalık jet yakıtı kaldı' dedi. Bizde durum nedir?" sorusuna da Uraloğlu, "Dünyayı da takip ediyoruz. Petrol yüzde 50-60 artmışken jet yakıtı 2 katından fazla artmış durumda. Türkiye, jet yakıtı ithalatçısı bir ülke değil. Tersine ihracatçısı bir ülke ve şu anda Türkiye'de net olarak bir jet yakıtı problemi yoktur." şeklinde yanıt verdi.

Uraloğlu, "Otoyol ve köprü ücretlerine ek zam gündemde mi?" sorusu üzerine, "Şu an için gündemimizde değil, Takip edeceğiz. Biraz daha stabil haline gelmesini bekliyoruz doğrusu." dedi.

Sıradaki Haber
Türkiye'nin Sıfır Atık Hareketi küresel marka haline geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:53
AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan doğum izni açıklaması
14:46
Bakan Tekin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
14:45
Tüketici güven endeksi nisanda yüzde 0,5 artarak 85,5 oldu
14:43
Hava araçlarının yeni silahı CANİK M3 FALCON, ilk kez vitrine çıkacak
14:35
Eşme Belediye Başkanı Tozan, görevden uzaklaştırıldı
14:48
AB'den enerji krizine karşı yeni önlemler
Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü törenlerinin provası yapıldı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü törenlerinin provası yapıldı
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları'ndan yıllar sonra Çanakkale'de tarihi uçuş
Türk Yıldızları'ndan yıllar sonra Çanakkale'de tarihi uçuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ