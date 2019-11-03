Türkiye
Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi03 Kasım 2019 Pazar 16:15 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 16:19
Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: terör operasyonu özel harekat