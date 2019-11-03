Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarptı.

10 yıldır özel halk otobüsü şoförü olarak çalışan sürücü Necdet K.'nın, güzergahı dışında Ortaköy istikametine seyir halinde olduğu, henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptığı belirtildi.

Otobüs şoförü gözaltına alındı

Kazanın ardından otobüsten inerek kaçmaya çalışan sürücü, kaçmasına engel olmak isteyen bir kişiyi de bıçakla kolundan yaralayıp Beşiktaş sahilinden denize atladı.

Bölgedeki polis ekipleri tarafından denizden çıkarılan Necdet K. gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Olayda, otobüs çarpması ve bıçakla yaralama neticesinde toplam 12 kişinin yaralandığı belirlendi.

Kazada yaralanan Yalçın Tahir Billur'un tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

İnceleme başlatıldı

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da şoför, araç sahibi ve özel halk otobüsü şirketi hakkında inceleme başlattı.

İBB açıklamasında, "İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için özel halk otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz." denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA