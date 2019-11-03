Şırnak'ta eğitim seferberliği: 8 bin öğretmen, 8 bin evin kapısını çaldı03 Kasım 2019 Pazar 20:22 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 20:45
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şırnak'ta eğitimcilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk "Şırnak'ın eğitim meselelerine parmak basmak, MR'ını çekmek için geldik" dedi. Şırnak'ta ayrıca 8 bin öğretmen katılımıyla "Duy Beni Projesi" başlatıldı.
Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şırnak'ta ilçe milli eğitim müdürleriyle biraraya geldi.
Bakan Selçuk, ekonomide eğitim vasıtasıyla kalkınma için çalışmalar yapıldığını söyledi.
Selçuk şu ifadeleri kullandı:
"Şırnak'ın eğitim meselelerine parmak basmak, MR'ını çekmek için geldik. Netice itibariyle kısa ve orta vadede hedefleri gözden geçirmek, istişarelerde bulunmak için buradayız. Şırnak'ın eğitim vasıtasıyla kalkınmayı, ekonomiyi ilerletebilmesi için neye ihtiyaç duyulduğu görüş alışverişi içinde değerlendireceğiz."
8 bin öğretmen, 8 bin evin kapısını çaldı
Okul aile iş birliğinin pekişmesi için de kollar sıvandı, Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Duy Beni Projesi" başlatıldı.
Proje ile öğretmen, öğrenci ve velilerin buluşması sağlandı.
8 bin öğretmen, eş zamanlı olarak 8 bin evin kapısını çaldı.
Öğretmenler ziyaret ettikleri evlerde öğrencilerin durumunu görüştü.
Eğitimde başarının önündeki engellerin kaldırılması için sorunlar tespit edildi.
Kaynak: TRT Haber