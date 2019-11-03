Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şırnak'ta ilçe milli eğitim müdürleriyle biraraya geldi.

Bakan Selçuk, ekonomide eğitim vasıtasıyla kalkınma için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak'ın eğitim meselelerine parmak basmak, MR'ını çekmek için geldik. Netice itibariyle kısa ve orta vadede hedefleri gözden geçirmek, istişarelerde bulunmak için buradayız. Şırnak'ın eğitim vasıtasıyla kalkınmayı, ekonomiyi ilerletebilmesi için neye ihtiyaç duyulduğu görüş alışverişi içinde değerlendireceğiz."

8 bin öğretmen, 8 bin evin kapısını çaldı

Okul aile iş birliğinin pekişmesi için de kollar sıvandı, Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Duy Beni Projesi" başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Proje ile öğretmen, öğrenci ve velilerin buluşması sağlandı.

8 bin öğretmen, eş zamanlı olarak 8 bin evin kapısını çaldı.

[Fotoğraf: AA]

Öğretmenler ziyaret ettikleri evlerde öğrencilerin durumunu görüştü.

Eğitimde başarının önündeki engellerin kaldırılması için sorunlar tespit edildi.

Kaynak: TRT Haber