Bayburt'ta aralıklarla etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Sancaktepe Köyü İmam Hatip İlkokulu ve Ortaokulundan öğrencileri taşıyan Kenan Kanat idaresindeki öğrenci servisi, Yeniköy'e 3 kilometre mesafede mahsur kaldı.

Öğrenci servisinin köye yakın bir yerde mahsur kaldığı bilgisini alan 4 köy sakini, aracın mahsur kaldığı yere ulaştı. Şoförün haber vermesi üzerine çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 8 saatlik mücadelenin ardından öğrenci servisine ulaştı.

8 saat mahsur kaldılar

Öğrenci ve vatandaşları Yeniköy'e ulaştırmak için çalışma yürüten ekipler, bir müddet sonra şiddetli rüzgar nedeniyle ilerleyemedi. Ekipler bunun üzerine öğrenci ve vatandaşları, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın talimatıyla Bayburt il merkezine getirdi.

Bayburt Öğretmenevi'nde misafir edilecek öğrenci ve vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasının ardından köylerine ulaştırılacak.

Yeniköy muhtarı ve okul servisi şoförü Kenan Kanat, öğrencilerle 8 saat mahsur kaldıklarını söyledi.

Kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı

Yardım çağrılarına İl Özel İdaresi ekiplerinin yetiştiğini belirten Kanat, çok kar olduğunu ve ekiplerin yolu açmak için yoğun mücadele verdiğini ifade etti.

Kenan Kanat, kar kalınlığının bulundukları alanda fırtına nedeniyle 2 metreye kadar ulaştığını dile getirerek, 3 öğrenciyle yolda kaldıklarını, kendilerini kurtarmak için köyden de 4 kişinin geldiğini, hep birlikte mahsur kaldıklarını kaydetti.

Erzurum

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, tipi ve şiddetli fırtına nedeniyle özellikle Erzurum-Çat-Bingöl kara yolunun 20 kilometresinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çat ilçesinden Erzurum istikametine giden çok sayıda otomobil, tır ve yolcu otobüsündeki kişiler yolda mahsur kalarak kurtarılmayı bekledi.

Donma tehlikesi geçiren vatandaşları kurtardılar

Bölgede ihbar üzerine kapalı olan kırsal bir mahalle yolundaki hastayı paletli ambulansla Çat Devlet Hastanesine götüren 112 Acil Servis ekipleri daha sonra kara yolunda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti.

Olumsuz hava koşullarına rağmen araçların mahsur kaldığı bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, vatandaşları alarak paletli ambulansla ilçe merkezine götürdü.

Paletli ambulansla zaman zamanda fırtına ve tipi nedeniyle kapanan yolları da açarak sürücülere yardımcı olan ekipler, donma tehlikesi geçiren çok sayıda vatandaşın hayatını kurtardı.

Kurtarılan vatandaşlar ilçedeki misafirhanelere yerleştirildi

Öte yandan söz konusu bölgede üzeri tamamen karla kaplanan otomobilde mahsur kalan yolcular, ekiplerce camdan çıkarılarak kurtarıldı.

Paletli ambulansla ilçeye taşınan bu kişiler, misafirhane, yatılı yurt ve resmi kurum misafirhanelerinde konuk ediliyor.

Belediye, Karayolları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin bölgede çalışması sürüyor.

Bu arada, Erzurum istikametinden Bingöl yönüne ilerleyen sürücülerin geçişine olumsuz hava koşulları nedeniyle izin verilmiyor.

Muş'ta mahsur kalan 68 araç kurtarıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde kar, tipi ve fırtınadan dolayı yolu ulaşıma kapanan 12 köy yolunda içerisinde öğrenci ve hastaların da bulunduğu 68 araç mahsur kaldı.

İhbar üzerine İlçe Özel İdaresine bağlı ekipleri, köy yollarında mahsur kalan araçları ve yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı.

Tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgelerde zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yollarda mahsur kalan 68 aracı ve yolcuları kurtardı.

Kaynak: AA