İstanbul Şişli'de aşırı rüzgar nedeniyle kaldırımda bulunan elektrik direği, park halindeki otomobilin üstüne devrildi.

Otomobilde ufak çaplı hasar oluşurken, yoldan kimsenin geçmemesi olası bir yaralanmanın önüne geçti. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa polis ve elektrik firmasına ait ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken elektrik firmasına ait çalışanlar, direği kaldırdı.

Direğin düşmesi nedeniyle sokakta aksayan trafik, direğin kaldırmasıyla normale döndü.

Çorum

Çorum'da akşam saatlerinde başlağan sağanak yağmur yerini şiddetli rüzgara bıraktı.

Çorum-Alaca Karayolu Güzelyurt bölgesinde rüzgar nedeniyle elektrik direği devrildi. Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 1'inci Sokak üzerinde bulunan Milli Eğitim Lojmanları bahçesinde rüzgar nedeniyle devrilen çam ağacı elektrik tellerinin kopmasına neden olurken, bir otomobil ise devrilen çam ağacının altında kaldı. Kopan elektrik telleri nedeniyle 2 saat süresince 30 ailenin yaşadığı lojmana elektrik verilemedi.

Çam ağacının altında kalan otomobili, YEDAŞ ekipleri elektrik akımını keserek kurtardı. Dumlupınar İlköğretim Okulu bahçesi yanında bulunan elektrik direğindeki teller de koparak okulun bahçesine düştü.

Kayseri

Kayseri'de saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle vatandaşlar sokakta yürümekte zorlandı.

Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, elektrik telleri zarar gördü. Talas ilçesi Bahçelievler, Tablakaya ve Yenidoğan mahallelerinde uçan çatılarla birlikte, kiremit, tahta ve briket parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Kiremit ve briket yığınlarının altında kalan araçlarda büyük hasar oluştu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ordu

Ordu'nun Korgan ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle iki katlı evin çatısı uçtu.

Bu sırada evin bahçesinde bulunan Emine Argun, düşen çatının altında kaldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından çatının altından çıkarılan Argun, otomobille Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Emine Argun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Erzincan

Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısının büyük bölümü şiddetli fırtına nedeniyle uçtu.

Kent merkezindeki otobüs terminalinin çatısının büyük bölümünde şiddetli fırtına nedeniyle hasar meydana geldi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çatı parçaları yerinden sökülerek etrafa savruldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevredeki çatı parçalarını temizledikten sonra çatının diğer bölümünün de uçma ihtimaline karşı önlem aldı. Terminaldeki özel güvenlik personelleri de çevredeki araçları kaldırarak, bölgeye güvenlik şeridi çekti.

Otobüslerin terminale giriş ve çıkışları kontrollü şekilde sağlanıyor.

"Deprem oldu sandık"

Terminaldeki esnaflardan Yücel Şanlı, olayın büyük bir gürültüyle gerçekleştiğini belirterek, "Önce deprem olduğunu sandık. Dışarı çıkıp baktığımızda çatının bir bölümünün kapının önüne düştüğünü gördük. O esnada Allah'tan kimse yoktu. Çok şükür yaralanan olmadı." diye konuştu.

Erzincan Valiliği de gün içinde yaptığı açıklamada, 75 ile 88 kilometre arasında değişen kuvvetli fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istemişti.

Kaynak: AA, İHA, DHA