Doğu Ekspresi, ıssızlıkta, beyazın ve çam ağaçlarının arasında kıvrılarak ilerliyor.

Farklı yolculuk deneyimi yaşamak isteyenleri ağırlayan Doğu Ekspresi, havadan görüntülendi, ortaya yolculuğun eşsizliğini koyan kareler çıktı.

Çekimlere yaban hayatından kesitler de yansıdı. Görüntülerde kar altında yiyecek arayan tilkinin drone görünce yaşadığı panik de vardı.

2018'de 271 bin yolcu Doğu Ekspresi'ni kullandı

Ankara'dan kalkan Doğu Ekspresi'nin son durağı Kars. 24 saat süren uzun ama eğlenceli yolculuk, eşsiz manzaralar sunuyor.

Seyahatin sonunda yolcular, soluğu Çıldır Gölü'nde alıyor. Yüzeyi tamamen buz tutan gölde, atlı kızaklarla gezmek mümkün.

Son dönemde oldukça revaçta olan Doğu Ekspresi, 2018 yılında 271 bin yolcu ağırladı.

Kaynak: TRT Haber