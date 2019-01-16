Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kütahya'yı Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ve Balıkesir'e bağlayan kara yollarında ulaşım sağlanmaya başlandı.

İl genelinde aniden başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.00 sıralarında kapanan şehirler arası bağlantı yolları, kara yolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan, olumsuz hava koşullarından dolayı Kütahya Zafer Hava Limanı'ndaki uçuşların iptal olması nedeniyle umreye gidecekler yolculuklarını gerçekleştiremedi.

Uşak

İl genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapanan, Uşak'ı Ankara, Kütahya ve Denizli'ye bağlayan kara yolları ekiplerin yoğun çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Karayolları 25'inci Şube Şefi Tuncay Güney, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ekiplerin aralıksız görev yaptığını söyledi.

Uşak il bağlantı yollarının tamamının trafiğe açıldığını belirten Güney, zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkılmamasının olumsuzluğa yol açabileceğini dile getirerek sürücüleri uyardı.

Kaynak: AA