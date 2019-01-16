Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yoğun şekilde etkisini sürdürüyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 kara yolunun ise Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde ulaşım yağıştan olumsuz etkileniyor.

Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Yağışın yoğunluğu nedeniyle kar kalınlığının yol kenarlarında yer yer 50 santimetreye kadar ulaştığı görüldü. D-100 kara yolunda ise yer yer 10 santimetrelik kar birikintileri oluştu.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tır ve kamyonların geçişlerine izin verilmiyor

Küçük araçlar yolda güçlükle ilerliyor.

Tır ve kamyonların D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinden hem Ankara hem de İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor. Bu araçlar, Bolu Dağı’nın Düzce ve Bolu kesimlerinde bulunan dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Düzce'de de ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Zonguldak-Düzce Bağlantı yolunun Akçakoca Sapağı mevkisinde emniyet ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için tırların geçişine izin vermiyor. Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor.

Polis ekipleri, Batı Karadeniz bağlantı yolunda kısa süreli olarak sürücüleri bekleterek kara yolları ekiplerinin tuzlama çalışma yapmasını sağlıyor. Bölgede bulunan kara yolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarını sürüyor.

Bölgede ring halinde bulunan emniyet ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA