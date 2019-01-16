İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Türk Kızılayı ekipleri, Kütahya'yı Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ile Balıkesir'e bağlayan ve yoğun kar yağışından kapanan kara yollarında mahsur kalan yaklaşık 500 kişiye sıcak çorba ve kumanya dağıttı.

AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, söz konusu kara yollarının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 10 saat ulaşıma kapalı kaldığını söyledi.

Çok sayıda sürücü ve yolcunun yollar açılıncaya kadar aşırı soğukta araçlarında beklediğini belirten Artun, "Onları yalnız bırakmayarak, hazırladığımız kumanyaları sıcak çorbayla vatandaşlarımıza ikram ettik. Bu uygulamamız memnuniyetle karşılandı." dedi.

Mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım etmek için görevimizin başındayız

Yurdun büyük bir çoğunluğunda etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Afyonkarahisar’ı da etkisi altına aldı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız olarak 3 saat boyunca devam etti. Kentte tipi de etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri ağır tonajlı tırların karayollarında seyretmesine bir süre müsaade etmedi. Kamyon ve tır şoförleri araçlarını park edebilecekleri uygun yerlere yönlendirildi. Burada uzun süre bekleyen araç sürücülerine Kızılay tarafından kumanyalar verildi.

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Danıştekin, yolda kalan araç sürücülerine kumanya dağıttıklarını anlattı. Danıştekin Türk Kızılayı olarak her zaman yardıma ihtiyacı olan insanların yanlarında olduklarını ifade ederek, “Türk KızIlayı olarak yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım etmek için onlara kumanya dağıtmak için görevimizin başındayız. Kızılay olarak vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Onun için yolda kalanlara yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Kastamonu

Kastamonu-Ankara kara yolunun Ilgaz Dağı mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zorlandı.

Akşam saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede, tuzlama ve küreme çalışmaları sürdürülüyor.

Kar yağışı nedeniyle yolun Kastamonu-Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçları tekrar Kastamonu'ya yönlendirdi.

Yol 2 saat süren tuzlama ve küreme çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

AFAD, UMKE ve Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri yolda kalanlara yardım etti. Ekipler, bazı araçları kaldığı yerden iterek hareket ettirirken, bazılarını da kendi araçları ile çekerek gidecekleri yere ulaştırdı. UMKE ekipleri, araçlarına zincir takamayan vatandaşlara yardımcı oldu.

Kızılay personelince yolda kalanlara sıcak çay, kek ve su ikram edildi.

"Yollarda mahsur kalanların yardımına koşuyoruz"

Kastamonu Kızılay Şube Başkanı Muhsin Emeksizoğlu, açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı yaşandığını söyledi.

AFAD Müdürlüğü koordinesinde çalışmaları yürüttüklerini aktaran Emeksizoğlu, "AFAD koordinesi ile yaptığımız çalışmada kış şartlarında yollarda mahsur kalanların yardımına koşuyoruz. Olası yaralanmalara müdahale için UMKE ekibi, kurtarma için AFAD ekibi ve mahsur kalanların yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak içinde Kızılay ekibi olarak insanlarımızın yardımına koşuyoruz." dedi.

Kaynak: AA, İHA