İstanbul’da akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve Avrupa Yakası’nın bazı ilçelerinde başlayan kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, Kartal Aydos Ormanı ve çevresinde etkisini daha çok artırdı.

Yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. D-100 karayolunun bazı bölgelerinin karla kaplandığı görülürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kar küreme ve tuzlama araçları ulaşımı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İstanbul'da fırtına ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Açıklamada, İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına 90 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Ankara

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

Belediye ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

Şehir merkezinde trafikte aksama yaşanmasa da, kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar yağışı dolayısıyla yolların beyaza büründüğü kentte hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 3 dereceyi gördü.

Öte yandan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA, DHA, İHA