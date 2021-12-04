Bitmeyen yol, trafikte geçen uzun saatler, sürekli dur kalk yapmak..

İstanbulluların bitmeyen trafik çilesi, sadece sürücüleri değil araçları da yoruyor.

"Dur kalklar" araca zarar veriyor

İstanbul trafiği özellikle akşam vakitlerinde durma noktasına geliyor. Bu durumdan kaynaklı "dur kalklar" araçların birçok mekanizmasının erken yıpranmasına yol açıyor. Özellikle debriyaj balatası, yoğun trafik ve yanlış kullanım nedeniyle ömrünü yarı yarıya kaybediyor.

Trafiğin araçlara verdiği zararı azaltmak mümkün. Ancak bunun için doğru bilinen yanlışların farkında olmak gerekiyor.

Fren balataları da trafiğin doğrudan etkilediği parçalardan...

Otomatik vitesli araçlarda fren balatalarının ömrü, düz vitesli araçlara göre daha az.

Fren kullanımının sık olması nedeniyle balataların ömrü kısalıyor

Motor ve Mekanik Uzmanı Ahmet Olgun, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Araçların torklarının yüksek olmasından dolayı şahıslar aracın altlarından kaçtığına inanıyorlar. Yani yarım debriyajla sanki aracı daha erken götürecekmiş gibi düşünüyorlar. O sebepten dolayı debriyaj balatasını ister istemez yiyorlar. Otomatik viteslilerde dur kalklarda daha çok fren yapmak zorunda kalıyorsunuz, o sebepten dolayı daha çabuk bitiyor.

Bu durum, benzin masrafının yanı sıra, debriyaj ve fren balatalarının daha erken yapılmasını, dolayısıyla da bakım masrafının artmasına neden oluyor.

Uzmanlar, trafikte debriyajın doğru kullanımının otomobil mekanizmasını korumak için önemli olduğunu vurguluyor.