Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan'dan Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.