Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası'nda 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.
Ekipler, Yunanistan'dan Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler Sahil Sahil Güvenlik Yunanistan
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