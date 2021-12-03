Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni, sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik Yunanistan
Sıradaki Haber
Karabük'teki apartman dairesinde yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz