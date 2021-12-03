Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 21:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'teki apartman dairesinde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı binanın üçüncü katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde ağır hasar bıraktı.
Öte yandan yangın sırasında evde 2 çocuğun olduğu ve komşularının çocukları evden çıkarttığı öğrenildi.
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