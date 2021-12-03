Geçirdiği hastalık nedeniyle görme yetisini kaybeden Hatice Can, televizyon ve radyodan dinlediği Kur'an-ı Kerim'i, görme engellilere özel açılan kursla okumayı öğrendi.

İçindeki Kur'an aşkının kendisini hafızlığa yönelttiğini söyleyen Can, "Braille alfabesiyle Kur'an okumaya geçtim. Daha sonra kursları hiç bırakmadım, 13 yılda hafız oldum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan Can'a İl Müftüsü Enver Türkmen, Braille alfabesiyle hazırlanan 6 ciltlik Kur'an-ı Kerim hediye etti.

"Kur'an'ın nuru, gören gözüm oldu"

Hafızlık öğrencileriyle tanıştıktan sonra gayretinin daha da artığına ifade eden Can, şöyle konuştu:

"Hafızlık eğitim sürecinde anemi, babamı ve abimi kaybettim. Kardeşim eğitimim yarım kalmasın diye bana vefat haberlerini bile vermedi. Bu yüzden ailemin cenazelerine katılamadım. Görme engelli olmam beni hiçbir zaman yıldırmadı. Kur'an aşkı tüm engellerimi unutturdu. Kur'an-ı Kerim'in nuru, gören gözüm oldu."