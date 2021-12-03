Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ekiplerin durdurduğu araçtaki 3 zanlı tutuklandı.
Burdur'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan şüpheliler üzerinde narkotik köpeği Sarik'le yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ile tabanca ve fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Etiketler: Burdur Polis Uyuşturucu
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