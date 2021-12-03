Nevşehir Devlet Hastanesi'ne giden ve ismi açıklanmayan kişi randevusu olmadığı halde muayene olmak istedi.

Uzman Dr. Rıdvan Güneş de randevusu olmayan hastaya daha sonra muayene edeceğini söyleyince darp edildi.

"Saldırı hakkında yasal işlemlerin başlatıldı"

Saldırı hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay şunları kaydetti:

"Nevşehir Devlet Hastanesinde cildiye doktorumuza görevini yaptığı esnada, hasta yoğunluğundan kendisine sıra verilmediğini bahane eden hasta ve bir yakını tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Halkımıza her türlü şartta sağlık hizmeti sunmak için cansiperane görevlerini yapan doktorumuza yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Doktorumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz."