Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 19:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mudurnu'daki bitişik iki evde yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Mudurnu'nun Seyrancık Mahallesi'nde yaşayan Müslüm Bektaş'a ait iki katlı ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin de müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
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