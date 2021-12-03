Mudurnu'nun Seyrancık Mahallesi'nde yaşayan Müslüm Bektaş'a ait iki katlı ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin de müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.