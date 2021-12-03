Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da lodos kıyıdaki tekneyi batırdı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beykoz'da balık lokantası olarak işletilen tekne, lodos nedeniyle bağlı bulunduğu kıyıda battı.
İstanbul Beykoz'da balık lokantası olarak işletilen "Kaptan Baba" isimli tekne, birkaç gün önce arızalandı. Arızalanan tekne, Beykoz Motor İskelesi'ne çekilerek, kıyıya bağlandı.
Tekne, lodos nedeniyle su alarak battı.
Bir kısmı su üzerinde kalan teknenin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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