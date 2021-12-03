Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da engellilerden oluşan mehter takımı konser verdi
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerden oluşturulan mehter takımının konseri ilgiyle izlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesindeki etkinlikler kapsamında, engellilerden oluşan mehter takımı, kentteki Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezi'nde konser verdi.
Etkinlik, Kafkas dansı gösterileri ve çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilere Sarıibrahim tarafından çeşitli hediyeler verilmesiyle sona erdi.
Katılımcılar, merkezde eğitim alan özel öğrencilerin yaptıkları el sanatları ürünlerinden oluşan sergiyi de gezdi.
Etiketler: Dünya Engelliler Günü Engelliler Iğdır
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