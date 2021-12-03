İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince Tepetarla ve Darıçayırı mahallelerinde 4 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, iki pompalı tüfek, iki tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ile kurutulmuş esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.