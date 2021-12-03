Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karasu'da şafak operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen şafak operasyonunda pompalı tüfek, silah, mühimmat ve esrar ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince Tepetarla ve Darıçayırı mahallelerinde 4 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, iki pompalı tüfek, iki tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ile kurutulmuş esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Kocaeli Uyuşturucu
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