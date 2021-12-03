Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışın cumartesi sabah saatlerinden itibaren kent merkezinin yanı sıra batı ilçeler, Kaş, Demre, Kemer Kumluca, Finike'de şiddetli, yer yer aşırı yağış olacağı belirtildi.

Şiddetli yağışların oluşturacağı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması için uyarı yapıldı.

Kuvvetli yağışların pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirildi.