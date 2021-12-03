Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilere sahte altın ve tarihi eser satışıyla dolandırıcılık yaparak yaklaşık 20 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki ekipler, Patnos, Giresun ve Artvin'deki 18 adrese operasyon düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Haklarında arama kararı olan 3 kişi aranıyor

Zanlıların evlerindeki aramalarda, 26 altın sikke, 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, 36 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ve 24 cep telefonu ele geçirildi.

Ağrı'ya götürülen zanlılar, jandarmadaki işlemleri sonrası Patnos Adliyesi'ne sevk edildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 kişinin de arandığı belirtildi.