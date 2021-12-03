3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 17 gözaltı
Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Giresun ve Artvin'de dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. 18 adrese yapılan operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 17 zanlı gözaltına alındı.
Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilere sahte altın ve tarihi eser satışıyla dolandırıcılık yaparak yaklaşık 20 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki ekipler, Patnos, Giresun ve Artvin'deki 18 adrese operasyon düzenledi.
Haklarında arama kararı olan 3 kişi aranıyor
Zanlıların evlerindeki aramalarda, 26 altın sikke, 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, 36 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ve 24 cep telefonu ele geçirildi.
Ağrı'ya götürülen zanlılar, jandarmadaki işlemleri sonrası Patnos Adliyesi'ne sevk edildi.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 kişinin de arandığı belirtildi.
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