Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri ve arz-talep dengesini olumsuz etkileyecek her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerince yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, İç Ticaret Genel Müdürlüğünce 2026 yılının ilk 10 ayında otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 64 bin 728 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Aykırı fiillerde bulunduğu tespit edilen 6 bin 956 gerçek ve tüzel kişiye toplam 874,2 milyon lira idari para cezası verildi.

Söz konusu cezaların 506,3 milyon lirası fahiş fiyatlara, 167 milyon 786 bin 189 lirası otomotiv sektörüne, 53 milyon lirası emlak sektörüne, 16,4 milyon lirası ise kuyum sektörüne yönelik denetimlerde uygulandı. Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde kesilen idari para cezası miktarı da 124,9 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sözleşmeleri ve ürün güvenliği

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 85 milyon tüketicinin günlük hayatta taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği kapsamında yapılan denetimlerde 48 bin 49 gerçek ve tüzel kişi kontrol edildi. Aykırı eylemlerde bulunan 1724 gerçek ve tüzel kişiye toplam 1 milyar lira idari para cezası kesildi.

Bu kapsamda, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketici sözleşmelerindeki aykırılıklardan dolayı 798,8 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulama denetimlerinde 249,3 milyon lira, piyasa gözetimi ve ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 25 milyon lira idari para cezası uygulandı.

81 ilde yaklaşık 47 milyon ürün denetlendi

Bakanlığa bağlı 81 ildeki ticaret il müdürlükleri aracılığıyla ocak-ekim döneminde 288 bin 723 firma ve yaklaşık 47 milyon ürün denetlenirken, 57 bin 865 firmaya 1 milyar lira idari para cezası verildi.

İl müdürlüklerince 10 aylık dönemde Ankara'da 16 milyon 630 bin 432, İstanbul'da 6 milyon 300 bin 39, Antalya'da ise 5 milyon 424 bin 364 ürün denetlendi. İstanbul'da aykırılık tespit edilen 164 bin 336 ürüne 788,2 milyon lira idari para cezası kesildi.

Rekabet Kurumundan 21,1 milyar lira ceza

Açıklamada Rekabet Kurumunun denetim verilerine de yer verildi. Kurum tarafından 2025 yılında toplam 227 firmaya 13,2 milyar lira idari para cezası uygulanırken, 2026 yılının ilk 10 ayında başta işgücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv sektörü ve gıda endüstrisi alanlarında hizmet gösteren 268 firmaya 21,1 milyar lira idari para cezası verildi.

Açıklamada, öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele edilerek iç piyasa dengesinin sağlanması ve tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmaların titizlikle sürdürüleceği vurgulandı.