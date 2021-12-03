İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Manisa'daki Gazi İlkokulu'nun müdür yardımcısının odasından 9 bin 100 lira ve elektronik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Okuldaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, M.E.Y. ile B.A.T'yi ikametlerinde gözaltına aldı.





Şüphelilerin evlerinde bulunan çalıntı para okul idaresine geri verildi.

Yaklaşık 8 yıl önce Gazi İlkokulu'ndan mezun oldukları öğrenilen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin okula giriş anları, binadaki güvenlik kameralarına yansıdı.