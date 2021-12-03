Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 kamyonda 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da uygulama noktasında durdurulan 4 kamyonda yaklaşık 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'dan Adana'ya çalıntı motosiklet götürüleceği ihbarı üzerine Hatay-Adana kara yolu Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.
Uygulama noktasında durdurulan 4 kamyonda, çalıntı olduğu belirlenen yaklaşık 400 motosiklet ele geçirildi.
Ekipler, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yediemin otoparkından çıkarıldığı tespit edilen çalıntı motosikletlerle ilgili belge ibraz edilememesi üzerine adli işlem başlattı.
Kamyon ve motosikletler muhafaza altına alındı.
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