Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 16:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Göçük altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir’de, açık maden ocağında meydana gelen göçükte kepçe operatörü Yusuf Arslan yaşamını yitirdi.
Eskişehir İnönü'deki açık maden ocağında, kepçe operatörü Yusuf Arslan, çalışma yaparken göçük meydana geldi.
İş makinesi ve operatör Arslan göçük altında kaldı.
Maden ocağına AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iş makinesinin şoför kabinine dolan toprakları temizleyerek Yusuf Arslan’a ulaştı. Yapılan kontrolde, Aslan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Yusuf Aslan’ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Eskişehir İşçi Ölümleri Maden
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