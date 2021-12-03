Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 16:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Üzerinden 108 adet uyuşturucu hap çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan bir şahsın üstünde 108 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir otobüste yolcu olarak bulunan Hasan K. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar aldı ve harekete geçti. Belirtilen otobüsü uygulama noktasında durduran polis ekipleri, araçta yapılan kimlik kontrolünde ihbarı yapılan şahısların Hasan K. ve eşi Ayşegül K. olduğunu tespit etti.
Şüphelilere yapılan üst ve eşya aramasında 108 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Ayşegül K., işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Hasan K. ise sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Konya Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 17:58
- 18:01
- 17:48
- 17:47
- 17:39
Sıradaki Haber
Yeğenini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz