Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir otobüste yolcu olarak bulunan Hasan K. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar aldı ve harekete geçti. Belirtilen otobüsü uygulama noktasında durduran polis ekipleri, araçta yapılan kimlik kontrolünde ihbarı yapılan şahısların Hasan K. ve eşi Ayşegül K. olduğunu tespit etti.

Şüphelilere yapılan üst ve eşya aramasında 108 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ayşegül K., işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Hasan K. ise sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.