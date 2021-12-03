Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'lı teröristlerin 6 odalı sığınağı imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak imha edildi.
Bingöl'de, jandarma, kent merkezi kırsalında icra edilen "Eren Kış-6" operasyonu kapsamında 2 noktada arazi araması gerçekleştirdi.
PKK'lı teröristler tarafından kullanılan 6 odalı bir sığınakta yapılan aramada, 2 piknik tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınak ve malzemeler, ekipler tarafından imha edildi.
Etiketler: Bingöl PKK/KCK Terörle Mücadele
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