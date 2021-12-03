Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da aile kavgası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi'nde, aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Aralarında kız isteme meselesi nedeniyle husumet bulunan Yıldız ve Çay ailelerinin fertleri, Siverek Devlet Hastanesi'nde karşılaştı.
Taraflar arasında başlayan tartışma bir süre sonra bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Mehmet ve Abbas Çay ile Burhan Yıldız bıçakla yaralandı.
Yaralılardan Burhan Yıldız ve Mehmet Çay Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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