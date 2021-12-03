Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Erdoğan Karakaya, ailesine kendisini öldüreceğini söyleyip odasına geçerek kapıyı kilitledi. Eşi ve kızının ikna çabalarına rağmen Karakaya, odada tabancasını ateşledi. Karakaya'nın kolunu yaralayarak seken kurşun, oda kapısının arkasından babasını ikna etmeye çalışan Hazal Karakaya'nın göğsüne isabet etti. Hazal Karakaya, kanlar içinde yere yığıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Olayın ihbar edilmesi üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hazal Karakaya'nın öldüğü belirlendi. Hazal Karakaya'nın cesedi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Karakaya için Etiler Mahallesi'ndeki Veysel Karani Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Karakaya'nın cenazesi, cuma vaktinin ardından kılınan cenaze namazından sonra Kızıldere köyü mezarlığında toprağa verildi.

Babanın tedavisi devam ediyor

Öte yandan kolundan yaralanan baba Erdoğan Karakaya'nın, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.