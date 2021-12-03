Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da işaret diliyle hutbe verildi
[Fotoğraf: AA]
Ordu'daki bir camide, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla cuma namazında işaret diliyle hutbe verildi.
Ordu Üniversitesi Genç Ofis tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla engellilere yönelik camide çalışma yapılması kararlaştırıldı.
Altınordu ilçesindeki Soya Camii'nde cuma namazı vakti verilen hutbe, işaret dili aracılığıyla da aktarıldı.
Eğitmen Büşra Patlar ve ODÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi, Genç Ofis Gönüllüsü Sebahattin Yalman, hutbeyi işaret diliyle gerçekleştirdi.
Etiketler: Ordu
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