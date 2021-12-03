Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 15:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay’da kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Hatay’ın İskenderun ilçesinde çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kaçakçılık suçları kapsamında çalışma geçekleştirdi. İskenderun’da durdurulan bir araçta yapılan aramada 845 ekran koruyucu cam, 256 kulaklık, 146 USB kablo, 220 oyun parmaklığı, 218 şarj aleti, 44 müzik aleti ele geçirildi.
Araç sürücüsü M.E. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık
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