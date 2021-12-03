Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
Karabük'te yolda yürürken ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yürüyen Emirhan Eroğlu'nun ayağı mazgala sıkıştı.
Eroğlu kendi ve çevresindekilerin çabalarına rağmen ayağını mazgaldan çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, demiri keserek Eroğlu'nun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.
Eroğlu, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Karabük
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