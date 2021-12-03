Merkez Haliliye'deki bir kuyumcu dükkanına giren hırsız, iş yeri sahibine silah doğrultarak dükkandan 720 gram altın alıp kaçmaya başladı.



Soyguncuyu takip eden kuyumcu Yıldırım, peş peşe havaya ateş açarak durmasını istedi.

Soyguncu belindeki tabancayı bir kez daha kuyumcuya doğrultunca Yıldırım ateşle karşılık verdi. Bacağından yaralanan şüpheli N.A, hastaneye kaldırıldı. Kuyumcu Muhammet Yıldırım ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinde, şüphelinin soygunda oyuncak silah kullandığı tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.