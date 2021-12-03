Olay, 6 Eylül’de Kastamonu-Dadaya kara yolu Çiğil köyü yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre, komşularına oturmaya giden Naciye Kulaoğlu, yanına 2 çocuğunu da alarak yolun karşısına geçmek istedi. Yaklaşık 9 metre olan yol genişliğinin 8 metresini geçen Naciye Kulaoğlu’na, S.K. idaresindeki otomobil çarptı. Naciye Kulaoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Bilirkişi yüzde 50 dedi, Adli Tıp yüzde 100

Kazanın ardından Naciye Kulaoğlu’nun eşi İlhan Kulaoğlu, kazada kusurlu gördüğü sürücü S.K.’den şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi atandı. Bilirkişi raporunda, yaya Naciye Kulaoğlu ile sürücü S.K. yüzde 50 kusurlu sayıldı, ardından bilirkişi raporu Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumu Trafik Dairesi Başkanlığı yaptığı incelemede, akşam vakti yaşanan kazada koyu renk elbise giydiği gerekçesiyle karşıya geçmeye çalışan Naciye Kulaoğlu’nu yüzde 100 kusurlu buldu.

[Fotoğraf: İHA]

"Adli Tıp Kurumu, bilirkişinin kararını dikkate almamış"

Nacile Kulaoğlu ile ilgili verilen Adli Tıp Kurumunun raporu tartışma konusu oldu. Hem bilirkişi hem de Adli Tıp Kurumunun raporunu inceleyen Berlin Eyaleti Sosyal Kaza Sigortası İş Müfettişliği görevinden emekli Ahmet Algan, kazada kusurun tek taraflı olarak yayaya yüklenmesinin büyük hata olduğunu savundu. Algan, her iki raporla ilgili yaptığı değerlendirmesinde, "Hem bilirkişi raporunu hem de Adli Tıp Kurumunun vermiş olduğu raporları temin ederek okudum. Bilirkişi raporu tecrübeli bir memur tarafından yapılmış, 13 sayfalık bir rapor hazırlanmış. Raporun neticesinde yayaya yüzde 50 suçluluk payı verilmiş, bu da Karayolları Trafik Kanunu'nun 68. maddesine dayandırılmış. Çünkü bu maddede yayaların uyması gereken kurallar belirtilmiş. Kadına karşıya geçerken gereken dikkati göstermediği gerekçesiyle yüzde 50 suçluluk payı vermiş. Bu rapora göre sürücü de araç hızını yol şartlarına uygun ayarlamadığı gerekçesiyle yüzde 50 kusurlu görülmüş. Bu husus Adli Tıp Kurumunun kararında dikkate alınmamış" görüşünü savundu.