Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 12:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ahır yangınında 12 inek öldü
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bir ahırda çıkan yangında 12 inek öldü.
Başbük Mahallesi'nde Keziban Paluce'ye ait ahırda dün gece saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, alevlerin arasında kalan 12 inek öldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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