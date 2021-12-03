Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen, 1 hafta önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti. İçeride çocuğu uyuyan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 2 hırsızı yakın bir yerde yakaladı.

[Fotoğraf: İHA]

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Hırsızlık şüphelisi M.Ç.C. ve N.C.’nin çaldıkları kedi, telefon, dizüstü bilgisayar ve 5 bin TL, ev sahibi Elif Dağdelen'e geri verildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis merkezine çağırılan çilingirin ise verdiği ifadede, şüphelilerin kendisini arayarak kapıda kaldıklarını söylemesi üzerine kapıyı açtığını anlattığı öğrenildi. İfadesi alınan çilingir serbest bırakıldı.