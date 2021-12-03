Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 11:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te 690 bin kaçak uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 690 bin gümrük kaçağı uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir iş yerinde kaçak uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Şehitkamil ilçesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi.
Aramalarda, 690 bin gümrük kaçağı uyuşturucu ele geçirildi. Kaçak mallara el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık Uyuşturucu
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