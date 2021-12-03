Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir iş yerinde kaçak uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Şehitkamil ilçesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi.

Aramalarda, 690 bin gümrük kaçağı uyuşturucu ele geçirildi. Kaçak mallara el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.