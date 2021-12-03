Adana'da Hayrettin O. iddiaya göre sokakta çelik yelekli ve silahlı geziyordu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, devriye görevleri sırasında sokakta durumundan şüphelendikleri bir Hayrettin O.'ya "dur" ihtarında bulundu.

Şüpheli, polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler, peşine düştükleri zanlıyı girdiği bir sokakta yakaladı.

Yapılan kontrollerde şüphelinin üzerinde çelik yelek ve ruhsatsız tabanca bulundu.



"Tedbir amaçlı"

Gasp Büro Amirliği'ne teslim edilen zanlının "kasten öldürmeye teşebbüs", "yaralama", "mala zarar verme" ve "genel güvenliği tehlikeye düşürmek" gibi olaylardan suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüpheli, hasımları olduğunu öne sürerek, "Aracım kurşunlandı. Tedbir amaçlı bu şekilde geziyorum" dediği öğrenildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı



İşlemlerinin ardından "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Hayrettin O.'nun, çıkarıldığı mahkemede, 7 gün içinde 3 bin TL güvence bedeli ödemesine ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.