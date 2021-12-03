Bağcılar, Eyüpsultan, Sultangazi ve Esenyurt ilçelerinde polise başvuran mağdurlar park ettikleri otomobillerinin lastiklerinin çalındığını söyleyerek yardım istedi. Mağdurlar, akşam park ettiklerini araçlarının sabah geldiklerinde takozlar üzerinde bulduklarını anlattı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen dedektifler, otomobil lastiklerini çalan kişinin aynı olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin daha önce de benzer suçlardan polis tarafından gözaltına alınan Metin P. olduğu tespit edildi. Polis düzenlendiği operasyonla Metin P.'yi gözaltına aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Hırsızlıktan 42 kez gözaltına alınmış

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli Metin P.'nin daha önce 42 kez hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin çaldığı lastikleri sattığı öğrenildi. Soruşturma sonucu Metin P.'nin kasım ayı içinde 6 aracın lastiklerini çaldığı tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.