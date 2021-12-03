Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Evciler köyünde yaşayan evli ve 1 çocuk babası İsmail Kuru, Çayçatı mevkiinde hayvanlarını koyduğu ağıla gidip gelmek için 5 kilometrelik yolu kullanmak yerine, derenin üzerine yaklaşık 20 yıl önce ahşap köprü yaparak mesafeyi 1 kilometreye düşürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Cansız bedeni ağaçlara takıldı

Yıllardır bu köprü üzerinden geçerek ağıla gidip gelen Kuru, dün sabah yine küçükbaşlarının yanına gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Eve dönmeyen İsmail Kuru'yu merak eden eşi Gülsen Kuru, yakınlarıyla birlikte dere yatağına gitti. Dere kenarında motosikletini gören yakınları, Kuru'yu çevrede aramaya başladı. Bu sırada köprüye 50 metre uzaklıkta, dere kenarında kavak ağacı kesimi yapan işçi Ramazan Uymaz, Kuru’nun cansız bedenini suda set oluşturan ağaçlara takılmış halde buldu. İsmail Kuru’nun cesedi, otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürüldü.

62 yaşındaki adamın, köprünün üzerinde geçerken dengesini kaybedip suya düşerek boğulduğu belirtildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.