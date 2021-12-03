Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul merkezli terör örgütü DHKP/C operasyonu kapsamında Samsun'da bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince İlkadım ilçesinde belirlenen eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddia edilen E.K. gözaltına alındı.
Zanlının ikametinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: Devlet Desteği DHKPC/C Samsun
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