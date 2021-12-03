Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da sıcaklık eksi 19 derece ölçüldü
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 19 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer sis ve pus bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19, Ağrı'da 17, Kars'ta 15, Erzurum'da 14, Erzincan'da 5, Iğdır'da 3, Tunceli'de 2 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 11, Erzincan'da 8, Iğdır'da 7, Ağrı'da 5, Erzurum ve Kars'ta 4, Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Ardahan Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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