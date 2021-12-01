Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kar yağışı: Araçlar yolda kaldı
[Fotoğraf: AA ]
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor. Güzçimeni köyü mevkisinde çok sayıda araç yolda kaldı.
Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yoğun kardan dolayı Ardahan-Göle kara yolunun Güzçimeni köyü mevkisinde onlarca araç yolda kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Kara yolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Sürücülerin araçlarıyla beklediği yolda ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı Ulaşım
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