Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da şiddetli rüzgar: Balıkçı teknesi karaya oturdu
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Karataş ilçesinde limanda bağlı bir balıkçı teknesi, şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklendikten sonra karaya oturdu.
Karataş ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Limanda bağlı bulunan bazı balıkçı teknelerinin halatları rüzgar nedeniyle koptu.
[Fotoğraf: AA]
Bir balıkçı teknesi de bağlı bulunduğu halatlarının kopması nedeniyle sürüklendikten sonra karaya oturdu.
İlçede şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.
Etiketler: Adana
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